সালথায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন

ফরিদপুরের সালথায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের সালথা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.শাহিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মামুন সরকার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহাঃ তাশেম উদ্দিন, ডা. আবুল হাসান, সালথা সরকার মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খায়রুল বাশার, সালথা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ রনি খালাসী, সিনিয়র সহকারি শিক্ষক কাদের মিয়া, ডা. আবুল হাসান সহ শিক্ষক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা -কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মোঃ শওকত আকবর।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “টাইফয়েড জ্বর হলে জীবনের ঝুঁকি থাকে এবং মৃত্যুহারও অনেক বেশি। সেই ঝুঁকি থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতেই এই টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অনেকের মনে টিকা নিয়ে ভয়ভীতি থাকে- এটি নিলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে কি না। আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করছি, এই টিকা আন্তর্জাতিকভাবে পরীক্ষিত এবং এতে কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।