সালথায় ট্রাক মার্কায় ভোট চেয়ে ফারুক ফকিরের লিফলেট বিতরণ

প্রচারণার শেষ দিনে ফরিদপুরের সালথায় ট্রাক মার্কার ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী ফারুক ফকির।
আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় ফরিদপুর-২, আসনের সালথা উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে এই লিফলেট বিতরণ করেন তিনি।
এ সময় গণধিকার পরিষদের স্থানীয় নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লিফলেট বিতরণকালে গণধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী ফারুক ফকির বলেন, ট্রাক মার্কা নিয়ে মাঠে আছি। বিভিন্ন হাট-বাজার সহ গ্রামগঞ্জে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি। আশা করি ১২ তারিখে ভোটাররা ট্রাক মার্কায় ভোট দিবেন।