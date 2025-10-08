সালথায় দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

ফরিদপুরের সালথায় বসতঘরের সিঁধকেটে ঘরে ঢুকে দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের অভিযোগে রিপন মোল্যা (৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে ওই যুবককে আটক করে সালথা থানা পুলিশ। আটককৃত রিপন মোল্যা উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের রায়েরচর গ্রামের আক্তার মোল্যার ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক তিনটার দিকে বসতঘরে সিঁধকেটে ঘরে ঢুকে ওই গৃহবধুকে ধর্ষন করে রিপন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সকালে এলাকার লোকজন রিপনকে তার বাড়িতে ঘিরে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। রিপন এলাকার বখাটে যুবক বলে পরিচিত।
ওই গৃহবধুর স্বামী অভিযোগ করে বলেন, আমি কামলা দিতে ৮দিন ধরে বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমার স্ত্রী দুটি সন্তান নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো৷ বখাটে রিপন সিঁধকেটে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দিয়েছি।
সালথা থানার তদন্ত ওসি মোঃ মারুফ হাসান রাসেল বলেন, ঘরের সিঁধকেটে গৃহবধুকে ধর্ষনের অভিযোগে রিপনকে আটক করা হয়েছে। এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।