সালথায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান: বালু উত্তোলনের সময় দুটি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস

ফরিদপুরের সালথায় সরকারি বাওড় থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় অভিযান চালিয়ে দুটি ড্রেজার মেশিন (খননযন্ত্র) ও পাইপ ধ্বংস করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। আজ মঙ্গলবার ( ১৮ নভেম্বর) বিকালে উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের কাগদি বাওড়ে অভিযান চালিয়ে ড্রেজার মেশিন ও পাইপ ধ্বংস করা হয়।
এদিকে অভিযান পরিচালনার আগেই ভ্রাম্যমান আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান ড্রেজার মালিকরা। সন্ধ্যায় অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে সালথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মামুন সরকার বলেন, মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার কাগদি বাওড়ে অভিযান চালিয়ে দুটি ড্রেজার মেশিন ও পাইপ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে আমাদের গাড়ি দেখে ড্রেজার মালিকরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।