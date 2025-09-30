সালথায় মোটারসাইকেলের ধাক্কায় সড়কে ঝরলো বৃদ্ধার প্রাণ

ফরিদপুরের সালথায় মোটারসাইকেলের ধাক্কায় সড়কে ঝরলো আমিরণ বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধার প্রাণ। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে নয়টার দিকে উপজেলার বল্লভদি ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া টু বাউষখালী সড়কের ফুলবাড়িয়া বাজারে এঘটনা ঘটে।
নিহত আমিরন বেগম সোনাপুর ইউনিয়নের রায়েরচর গ্রামের মৃতঃ আঃ হালিম সরদারের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে আমিরন বেগম বাড়ি থেকে পায়ে হেটে ফুলবাড়িয়া বাজারে যাচ্ছিলো ছোট ছেলে হোসাইন শেখের সাথে দেখা করতে। মদন স্বর্নকারের বাড়ির সামনে গেলে একটি মোটরসাইকেল সামনে থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে পাকা রাস্তার উপর পড়ে মাথা ফেটে রক্তক্ষরণ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় আমিরন বেগম। মোটরসাইকেল চালক বিপ্লব সুত্রধর (২২) বেপরোয়াভাবে গাড়ি ড্রাইভ করতে ছিলো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিপ্লব একই ইউনিয়নের বড় বাংরাইল গ্রামের অনিল সুত্রধরের ছেলে।
সড়কে বৃদ্ধার নিহতের বিষয় নিশ্চিত করে সালথা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আতাউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।