সালথায় সপ্তাহব্যাপী জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি, এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ফরিদপুরের সালথায় সপ্তাহব্যাপী জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস চত্তরে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ খায়ের উদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মামুন সরকার।
এসময় উপজেলা কৃষি অফিসার সুদর্শন সিকদার, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ নাহিদুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ হুমাযুন কবির সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মেলার স্টলে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, খরগোশ, বিড়াল, পাখি ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণি প্রদর্শন করা হয়।