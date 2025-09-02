সালথায় সোনালী ব্যাংক পিএলসির সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

ফরিদপুরের সালথায় সোনালী ব্যাংক পিএলসির অনলাইন সেবার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থীদের নিকট হতে যাবতীয় বেতন ফি আদায়ের নিমিত্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা হলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি সালথা বাজার শাখা।
সালথা বাজার শাখা সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মামুন সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফরিদপুর সোনালী ব্যাংক পিএলসি নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সমীর বিকাশ পাল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, ফরিদপুর সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার সাজ্জাদ হোসেন প্রমূখ।
এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্কুলের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।
এসময় সালথা সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সালথা সরকারী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফুলবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সাড়ুকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাগদি মুরাটিয়া আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মজিদ স্কুল এন্ড কলেজ, মিতালী বিদ্যা নিকেতন, গট্টি উচ্চ বিদ্যালয়, বড়খারদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, যোগারদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আটঘর উচ্চ বিদ্যালয়, ইউসুফদিয়া আব্দুল আলী এবং নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও জয়ঝাপ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সোনালী ব্যাংক পিএলসির সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।