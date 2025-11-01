সালথার দুর্ধর্ষ চোর ইমদাদকে আটক করেছে পুলিশ

ফরিদপুরের সালথা উপজেলার দুর্ধর্ষ চোর ইমদাদ কাজী (৩৮) কে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার বল্লভদী ইউনিয়নের সোনাতন্দী গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত ইমদাদ কাজী সোনাতন্দী গ্রামের মৃত সিদ্দিক কাজীর ছেলে। সে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলো বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইন, চুরি ও সাধারণ অপরাধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা রয়েছে।
সালথা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে সোনাতন্দী গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিস্ফোরক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ইমদাদ কাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আরও পাঁচটি মামলা রয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে ইমদাদকে ফরিদপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।
ওসি আরও জানান, ইমদাদের বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলোর তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইমদাদ কাজী এলাকায় চোরাই পণ্যের ব্যবসা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে থাকা অন্যান্য মামলাগুলোরও তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।