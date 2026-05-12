সালমান ও আনিসুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পিছিয়েছে

অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পিছিয়েছে। আগামী ২১ জুন নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছেন আদালত।
আজ মঙ্গলবার (১২ মে) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
এদিন মামলাটির অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য নির্ধারিত দিন ছিল। শুনানিকে কেন্দ্র করে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে আদালতে হাজির করা হয়। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা পৃথকভাবে সময়ের আবেদন জানান।
সালমান এফ রহমানের আইনজীবী সজিবুল ইসলাম আদালতে বলেন, মামলার প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন না হওয়ায় অব্যাহতির আবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে আনিসুল হকের আইনজীবী সুমন হোসেন জানান, তার সিনিয়র আইনজীবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় শুনানিতে অংশ নেওয়া যায়নি। এ কারণে সময়ের আবেদন করা হয়।
মামলার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলার আসামিরা সদরঘাট এলাকার ২ নম্বর মসজিদের কাছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অবৈধভাবে সংরক্ষণ করছেন। পরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
অভিযানের সময় আনিসুল হকের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫৯২ মার্কিন ডলার ও ৭২৬ সিঙ্গাপুর ডলার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া সালমান এফ রহমানের কাছ থেকে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জব্দ করা হয়, যার মধ্যে ছিল মার্কিন ডলার, সৌদি রিয়াল, দিরহাম, ইউরো, পাউন্ড, সিঙ্গাপুর ডলার, সুইস ফ্রাঙ্ক, থাই বাথ ও উজবেকিস্তানের সোমসহ অন্যান্য মুদ্রা এবং নগদ টাকা।
এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সজীব মিয়া বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে একই বছরের ৩০ নভেম্বর কোতোয়ালি থানার এসআই নুরুজ্জামান আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, যথাযথ অনুমোদন ছাড়া ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখেন আসামিরা। এসব মুদ্রার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন তারা।
বর্তমানে ওই দুই আসামি কারাগারে আছেন।