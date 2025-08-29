সিনথিয়ার বহুমুখী পথচলা

ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : শোবিজ অঙ্গনে নতুন প্রজন্মের অনেকেই আসছেন, তবে যাদের মধ্যে বহুমাত্রিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়—আদ্রিজা আফরিন সিনথিয়া তাদেরই একজন। মডেলিং দিয়ে শুরু হলেও এখন র্যাম্প, অভিনয় ও মিউজিক ভিডিওতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
২০২০ সালে শখের বসে মিডিয়ায় এসেছিলেন আদ্রিজা আফরিন সিনথিয়া। কয়েক বছরের ব্যবধানে নিজেকে নাটক ও অভিনয় ভুবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একাধারে মডেল, অভিনয়শিল্পী এবং তরুণ প্রজন্মের সম্ভাবনাময় মুখ।
সিনথিয়ার অভিনয়যাত্রা এগোচ্ছে ধাপে ধাপে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নির্মিত ‘দেনা পাওনা’ সিনেমায় ‘ছোট বউ’ চরিত্রে তাকে দেখা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আগামী ৩১ অক্টোবর এটিএন বাংলায় শুরু হচ্ছে, ধারাবাহিক নাটক ‘সিনেমার মানুষ’। এতেও অভিনয় করছেন তিনি। এর আগেও ‘ভুল’ ও ‘আপন’ নাটকে অভিনয় করে নজর কাড়েন সিনথিয়া।
অভিনয়ের পাশাপাশি নিয়মিত র্যাম্প শোতে অংশ নিচ্ছেন সিনথিয়া। আনজারা ব্রাইডেল শুট, সোইবুনা ফ্যান্সি বিউটি কনসেপ্ট কিংবা ডাজিল বাই সনিয়া—সব জায়গাতেই তার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়া ‘যতন করে’ শিরোনামে একটি গানের মিউজিক ভিডিওতে পাওয়া গেছে তাকে।
শুধু মিডিয়া নয়, শিক্ষাজীবনেও সমান মনোযোগী এই তরুণী। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্মেসি বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি মিডিয়ায় নিজেকে বহুমাত্রিকভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন।
সিনথিয়া বলেন, “একটি মেয়ে নিজেকে একটি মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না রেখে বিকশিত করা উচিত। যেমন আমি পড়াশোনার পাশাপাশি মিডিয়াতে নানা ধরনের কাজ করে যাচ্ছি।”
ভবিষ্যতে সিনেমা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাজকে বেশি গুরুত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন সিনথিয়া। নায়িকা হিসেবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।
এরইমধ্যে অর্জন করেছেন একাধিক সম্মাননা। হাতে পেয়েছেন গ্রিনলিফ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, মিরর ওটিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, এনটিভি স্টার আইকনিক অ্যাওয়ার্ড, টেজাভ এক্সিলেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, এনটিভি ২৩ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ এবং এশিয়া জুয়েলস গ্র্যান্ড লঞ্চিং অ্যাওয়ার্ড।
ফ্যাশন হোক, নাটক হোক, র্যাম্প কিংবা মিউজিক ভিডিও—সবখানেই নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে চান আদ্রিজা আফরিন সিনথিয়া।
