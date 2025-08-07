সিরাজগঞ্জ ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির পরিচিতি সভা ও জুলাই আগষ্ট শহীদদের স্মরণে বৃক্ষ রোপণ

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়নের ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আবু হাসিম তালুকদারসহ কমিটির সদস্যদের পরিচিতি সভা ও জুলাই আগষ্ট শহীদদের স্মরণে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৭ আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে দশটায় কলেজ ক্যাম্পাসে এডহক কমিটির পরিচিতি সভা ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন, ফুলকোচা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মাসুদ রেজা।
পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি, সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু,জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ মকবুল হোসেন চৌধুরী, শ্রী অমর কৃষ্ণ দাস।স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা জিয়া পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আবু হাসিম তালুকদার। এসময় সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মোস্তফা নোমান আলাল, দফতর সম্পাদক তানভীর মাহমুদ পলাশ, সহ-দফতর সম্পাদক সাংবাদিক শেখ মোঃ এনামুল হক, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও জেলা জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শেখ কুদরত ই এলাহি শিশির, নির্বাহী সদস্য সোহেল রানা,সিরাজগঞ্জ জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক হাফেজ মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য সচিব হাফেজ মাওলানা মোঃ নুরনবী হোসাইনী,ছোনগাছা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহাদত হোসেন কিরন,বাগবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউর রহমান দুদু খান,ছোনগাছা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস সালাম,এডহক কমিটির সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি আহসান হবীব বিপ্লবসহ অত্র কলেজে শিক্ষক /শিক্ষিকা, ছাত্র /ছাত্রীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনা করেন, অত্র কলেজের ইংরেজী প্রভাষক শেখ আতিকুর রহমান।
পরিচিতি সভা শেষে জুলাই আগষ্টের শহীদদের স্মরণে শহীদ রঞ্জু,শহীদ আব্দুল লতিফ, শহীদ সুমন,শহীদ আব্দুর রশিদ ও শহীদ আব্দুল আলিমের নামে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।