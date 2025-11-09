সিলেট-৪ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী নির্ধারনে দল তৃণমূলের কর্মীদের মতের প্রাধান্য দিবে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি হচ্ছে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দল। আগামী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী নির্ধারণে তৃনমূল ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের মতামতকে প্রাধান্য দিবেন বলেন তৃনমূল নেতাকর্মীর প্রত্যাশা। আমাদের বড় পরিচয় আমরা জাতীয়তাবাদী আদর্শের সৈনিক। দলের যে কোন সিদ্ধান্ত আমি মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত করা হলে তৃনমূলে বিভক্তি বাড়বে। আমরা জানি দল এখনো সিলেট-৪ আসনে কাউকে মনোনয়ন প্রদান করেনি। তাই আমি এখনো মাঠে আছি এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন পর্যন্ত মাঠে থাকবো।
তিনি রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তুমপুর ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় পীরের বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উপস্থাপিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ পরবর্তী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। পথসভায় জনতার ঢল নামে। সভায় উপজেলা ও রুস্তুমপুর ইউনিয়ন বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সহস্রাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।
রুস্তুমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইমাম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সহ-সভাপতি ওসমান গনি, যুগ্ম সম্পাদক ও উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুব আহমেদ, উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ।
এসময় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন- রুস্তুমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মজিদ সরকার, উপদেষ্টা আব্দুন নুর সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালিক, বিএনপি নেতা কামাল উদ্দিন, আব্দুল্লাহ, হাজী বিলাল, হেলাল আহমেদ, ডাঃ নুরুল হক, আব্দুল গফুর, সিদ্দেক, সবুর মিয়া, শুকুর মিয়া, জমির মিয়া, আব্দুল মনাফ মখলিস, যুবদল নেতা ফখরুল, কৃষক দল নেতা ফরিজুল, যুবদল নেতা জৈন উদ্দিন, শামীম আহমেদ, শ্রমিক দল আহবায়ক মতছির আলী, সদস্য সচিব আজির উদ্দিন, সেচ্ছাসেবক দল নেতা রাজুল আহমেদ, মান্নান, দুলাল, ফারুক, ইনতাজ আলী, রুবেল, আব্দুস সোবহান, সমসুল ইসলাম, রহিম, আব্দুল জলিল, আবুল হোসেন সয়ফুল,ফয়জুল হক, ছাত্রদল নেতা খালেদ, তানজিল ও মাহি প্রমুখ।