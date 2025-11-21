সিলেট-৪ প্রার্থী মনোনয়নে স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, দেশ ও জাতির সামনে চরম ক্রান্তিকাল অপেক্ষা করছে। আগামী নির্বাচন বানচালের নানা ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম নিপীড়ন উপেক্ষা করে গত দেড় যুগ আমি এই জনপদের মানুষের পাশে ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। আপনারাই আমার রাজনীতির প্রাণশক্তি। অতীতের মতো আমার প্রতি আপানাদের স্নেহ, ভালবাসা ও সমর্থন অব্যাহত রাখবেন। সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী মনোয়নে গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জের আপামর জনতার আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে ইনশাআল্লাহ। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছনাকান্দি ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় কূপার বাজারে অনুষ্ঠিত লিফলেট বিতরণ, প্রচার মিছিল পরবর্তী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।
রুস্তমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইমাম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রচার মিছিল ও পথসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সহ-সভাপতি ওসমান গনি, ১ম যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব আহমেদ চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন।
অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন- ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুন নুর সরকার, উপজেলা বিএনপির সদস্য আবদুল্লাহ, নুরুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালিক, ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসলাম উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দেলোয়ার, সদস্য জৈইন উদ্দিন, রেজওয়ান রাজু, ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দল নেতা আব্দুস শাকুর, সাব্বির আহমেদ নবীন, জাকারিয়া ইকবাল, নাসির উদ্দীন, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি জাহিদুর রহমান দুর্জয়, রুস্তমপুর কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল আজাদ ছোটন প্রমূখ।
লিফলেট বিতরণ, প্রচার মিছিল ও পথসভায় উপজেলা, বিছনাকান্দি ও রুস্তুমপুর ইউনিয়ন, বিভিন্ন ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।