সুনামগঞ্জে ভোটের রণসজ্জা: সরঞ্জাম গেল ৭২০ কেন্দ্রে

আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্তঘেঁষা জেলা সুনামগঞ্জে এখন উৎসবের আমেজ, সেই সাথে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই জেলার ৫টি সংসদীয় আসনের ৭২০টি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বাক্সসহ আনুষঙ্গিক নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।
সকাল ১০টা থেকে সুনামগঞ্জের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয় থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের হাতে নির্বাচনী মালামাল তুলে দেওয়া হয়। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৭২০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিশেষ শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ২৪২টি, অতি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ৮৯টি ও দুর্গম ভোটকেন্দ্র ১৫৭টি।
বিশেষ করে হাওরবেষ্টিত দুর্গম এলাকাগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছাতে মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেসব কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
সুনামগঞ্জের ৫টি সংসদীয় আসনে এবারের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২০ লাখ ৬২ হাজার ২০৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা ১০ লাখ ১৭ হাজার ৮১ জন, যা নারী প্রার্থীদের জয়ের ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ৫টি আসনে জয়ের লড়াইয়ে লড়ছেন মোট ২৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে জেলা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দেয়াল। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ ও আনসার সদস্যের পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি ও সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে”আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি রাখা হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বরদাশত করা হবে না।”
শহরের অলিতে-গলিতে এখন শেষ মুহূর্তের হিসাব-নিকাশ। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাট-বাজার—সবখানেই আলোচনা চলছে কার গলায় উঠবে জয়ের মালা। সাধারণ ভোটাররা আশা করছেন, কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে প্রথমবার ভোট দেওয়ার বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।
সব মিলিয়ে, হাওরকন্যা সুনামগঞ্জ এখন ব্যালট বিপ্লবের অপেক্ষায়। আগামীকাল সকাল থেকে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হবে।