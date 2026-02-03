সুনামগঞ্জে ৯ম পে-স্কেল প্রজ্ঞাপনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫ এর সুপারিশকৃত নবম পে-স্কেল অনতিবিলম্বে প্রজ্ঞাপন আকারে জারির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে সুনামগঞ্জ। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের যৌথ ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশে বিভিন্ন দপ্তরের কয়েকশ কর্মচারী অংশ নিয়ে তাদের নায্য দাবির পক্ষে স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সাথে বিদ্যমান বেতন কাঠামো সামঞ্জস্যহীন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে সাধারণ কর্মচারীদের জীবনমান বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকার গঠিত বেতন কমিশন ইতিমধ্যে সুপারিশ জমা দিলেও প্রজ্ঞাপন জারি করতে বিলম্ব হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।
সমাবেশে কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় জোরালো বক্তব্য পেশ করেন, উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা নূরুল আমিন, উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা কামাল হোসেন, এমটি (স্বাস্থ্য বিভাগ) জুবায়ের হোসেন, এমটি (স্বাস্থ্য বিভাগ) রোম্মান, এবং সাদেক প্রমুখ।
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের প্রজ্ঞাপন জারিতে আর কালক্ষেপণ করা হলে আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। জেলা পর্যায়ের এই আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ে সচিবালয় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা। সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।