সুনামগঞ্জ-৪ আসনে অ্যাডভোকেট নুরুলের ইশতেহার ঘোষণা: লক্ষ্য ‘সেফ ও সেভ সুনামগঞ্জ’

সুনামগঞ্জ-৪ (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) আসনকে একটি নিরাপদ, আধুনিক ও কর্মসংস্থানমুখী জনপদে রূপান্তর করার প্রত্যয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম নুরুল। ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই ইশতেহার তুলে ধরেন।
‘সেফ সুনামগঞ্জ, সেভ সুনামগঞ্জ’ শিরোনামের এই ইশতেহারে জননিরাপত্তা, টেকসই হাওর উন্নয়ন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
ইশতেহারে অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম নুরুল বলেন, “সুনামগঞ্জ-৪ আসন দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার শিকার। আমরা ক্ষমতায় গেলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব।” তিনি রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ এবং নারী, শিশু ও প্রবীণদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে জনগণের কাছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগের কথা জানান তিনি।
হাওরবেষ্টিত এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বিবেচনা করে ইশতেহারে বলা হয়েছে, দেখার হাওর ও খরচার হাওরে বজ্রপাত প্রতিরোধক টাওয়ার স্থাপন করা হবে। টেকসই ও স্থায়ী হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণসহ নদী-খাল দখলমুক্ত করা হবে। কৃষকদের জন্য সার, বীজ ও কৃষিকার্ডের স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে এবং ফসলহানিতে ক্ষতিপূরণ ও ঋণের ব্যবস্থা থাকবে।
যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে উত্তর সুরমায় (হালুয়ারঘাট ও ধারারগাঁও) দ্বিতীয় সুরমা সেতু নির্মাণ এবং পৈন্দার খালে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই বিএনপি প্রার্থী। এছাড়া ফতেপুর ইউনিয়নের সঙ্গে বিশ্বম্ভরপুর সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন এবং বর্ষাকালে নিরাপদ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনাও তার ইশতেহারে স্থান পেয়েছে।
শিক্ষার মানোন্নয়নে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বড় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস ও আইসিইউ ইউনিট স্থাপন এবং দুর্গম এলাকার জন্য নৌ-অ্যাম্বুলেন্স ও মোবাইল মেডিকেল সার্ভিস চালুর ঘোষণা দেন তিনি।
তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া হাওরভিত্তিক মৎস্য ও পশুপালন শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রবাসী কর্মীদের পুনর্বাসনে বিশেষ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নুরুল ইসলাম।
ইশতেহার ঘোষণা শেষে এক আবেগঘন বক্তব্যে নুরুল ইসলাম নুরুল বলেন, “এই ইশতেহার কেবল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, এটি আমার দায়বদ্ধ অঙ্গীকার। আমি ক্ষমতার এমপি হতে চাই না, আপনাদের সেবক ও নিরাপত্তার প্রহরী হয়ে পাশে থাকতে চাই।” তিনি আগামী নির্বাচনে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।