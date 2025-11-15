সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের মরাপশুর বনাঞ্চলে কীটনাশকসহ ৫ জেলে আটক:-জাল ও নৌকা জব্দ

চার দিনের ব্যবধানে পৃথক দুটি ঘটনায় সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগে বিষ দিয়ে মাছ ধরার সময় বিষসহ ৫ জেলেকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। আটক জেলেদের আজ শনিবার দুপুরে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাসের নির্দেশে মরাপশুর ফরেষ্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় মরাপশুর টহল ফাঁড়ির বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালায়।
এ সময় সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরারত অবস্থায় ৫ জেলেকে হাতেনাতে আটক করেন। তাদের কবল থেকে একটি ডিংগি নৌকা,একটি বেহুন্দি জাল, ৩ ককসিট বরফ, ৭ কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, ও ২ বোতল কীটনাশক জব্দ করেন বনরক্ষীরা। আটককৃতরা জেলেরা হচ্ছেন, রাসেল শেখ (২৮), জামাল শেখ (৪৫), রাজু সরদার (২৫), রমজান সরদার (২৭) ও ইমদাদ সরদার (৪০) এদের সবার বাড়ী মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানান। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মরাপশুর এলাকার ঠাকুরের খালে আটক জেলেরা অবৈধভাবে সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরছিলো। তাদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার ৫ আসামীকে শনিবার দুপুরে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।
অপরদিকে, গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের বগী ফরেষ্ট ষ্টেশনের তেরাবাকা খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার সময় বগী ফরেষ্ট ষ্টেশন কর্মকর্তা ফরেষ্টার দিলীপ মজুমদারের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা অভিযান চালায়। এ সময় ডিংগি নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে খাল সাতরে পালিয়ে যায় জনৈক জেলে। জব্দ করা হয় কীটনাশকসহ ডিংগি নৌকা। এ ঘটনায় আবু জাফর নামে এক ব্যক্তিকে আসামী করে বন আইনে একটি মামলা করা হয়েছে বলে ফরেষ্টার দিলীপ মজুমদার জানান।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোঃ রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, সুন্দরবনে বিষ দস্যুদের দমনে বনরক্ষীরা নিরলস অভিযান পরিচালনা করছেন। সামাজিকভাবে বিষ দস্যুদের প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা না গেলে বনরক্ষীদের একার পক্ষে সুন্দরবন বিষমুক্ত করা কঠিন কাজ।#