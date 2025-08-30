সুপারিশ নয়, মেধার ভিত্তিতেই গ্রাম পুলিশ নিয়োগ ফুলপুরে

ঘুষ-তদবির নয়, স্বচ্ছতার অনন্য নজির গড়েছে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা প্রশাসন। সুপারিশের ধারা ভেঙে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন ১৫ জন গ্রাম পুলিশ সদস্য।গতকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া ইসলাম সীমার সরাসরি তদারকিতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
প্রার্থীরা জানান, নিয়োগে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন বা রাজনৈতিক সুপারিশের সুযোগ ছিল না। মাত্র ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দিয়ে তারা পরীক্ষায় অংশ নেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।
ইউএনও সাদিয়া ইসলাম সীমা বলেন, “এ নিয়োগে স্বচ্ছতা ও মেধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো তদবির বা ঘুষের সুযোগ ছিল না। এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ।”
স্থানীয়রা এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ফুলপুরে গ্রাম পুলিশ নিয়োগে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া ইসলাম সীমা
ফুলপুর উপজেলার জনবান্ধব ইউএনও স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা আর দৃঢ়তার যে সমন্বয় তিনি দেখিয়েছেন, তা শুধু একটি নিয়োগ প্রক্রিয়াকেই আলাদা করে তুলেনি, বরং সাধারণ মানুষের মাঝে নতুন আস্থার আলো জ্বালিয়েছে।