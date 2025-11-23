সুলতানা – ফরিদা কুরআন শিক্ষা একাডেমির কমিটি গঠন

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের মুন্সি পাড়ায় ২০২৪ সালে স্থাপিত নারী সমাজের ধর্মীয় শিক্ষার একমাত্র অনন্য প্রতিষ্ঠান সুলতানা – ফরিদা কুরআন শিক্ষা একাডেমির এক বছর মেয়াদী ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে ।
কুড়িগ্রাম জেলা শহরের ডাকবাংলা পাড়ায় ২৩ নভেম্বর রোববার দুপুরে সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে সুলতানা – ফরিদা কুরআন শিক্ষা একাডেমির এক বছর মেয়াদী ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে । সুলতানা ফরিদা কুরআন শিক্ষা একাডেমির নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা সাংবাদিক সুলতানা রাজিয়া, সহ-সভাপতি পদে সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক ডাক্তার জি এম ক্যাপ্টেন, শামসুল আলম মেম্বার, তৈয়ব আলী মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা ফরিদা বেগম কনা, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে কোবাদ আলী সাবেক মেম্বার ও নুরবানু , সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তোফাজ্জল হোসেন , সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে ডাক্তার রফিকুল ইসলাম রফিক, অর্থ সম্পাদক পদে আব্দুল জলিল , প্রচার সম্পাদক পদে শাহের আলী, দপ্তর সম্পাদক পদে তারা মিয়া, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদে লুৎফা বেগম, ছামেনা বেগম, রেজিয়া বেগম, রেশমা বেগম, খাদিজা বেগম, শাহিনুর বেগম, ফাতেমা বেগম, মিনু বেগম, শাহিনুর বেগম ২ , ফজিলা খাতুন মনোনীত হয়েছেন ।