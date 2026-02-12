সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন, জাতিকে অভিনন্দন প্রধান উপদেষ্টার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত গণভোট শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হওয়ায় দেশবাসীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
ভোট গ্রহণ শেষে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ, প্রার্থীদের সংযম এবং নির্বাচন–সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাদারিত্ব সম্মিলিতভাবে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন, পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সবার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলেই এত বড় গণতান্ত্রিক আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পরও রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের গণতান্ত্রিক শালীনতা বজায় রাখার আহ্বান জানান অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, মতের ভিন্নতা থাকলেও জাতীয় স্বার্থে ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট রাখা জরুরি।
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ আবারও প্রমাণ করেছে—জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জবাবদিহিমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
তিনি এই নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর আয়োজন হিসেবে উল্লেখ করেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।
গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অভিযাত্রায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।