সোনাতলায় ইউনিক ব্র্যান্ড শোরুমের শুভ উদ্বোধন

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলায় নতুন করে চালু হলো ইউনিক ব্র্যান্ড শোরুম। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে পৌরসভা রোডের মৌতলা এলাকায় রংধনু শপিং কমপ্লেক্সের সামনে শোরুমটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আহসান হাবিব রাজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক এমদাদুল হক।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আবু নাসের নোবেল, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন রঞ্জু, ইউনিক ব্র্যান্ড শোরুমের প্রোপ্রাইটর রাকিবুল হাসান রাকিব, পরিচালক মেহেদী হাসান সুমন, উজিরেরপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মজনু, সোনাতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি শহীদুল ইসলাম শাহীনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক ক্রেতাসাধারণ।
শোরুমটিতে শীতবস্ত্র, জুতা, স্যান্ডেল, বোরখা, জামা, শাড়িসহ বিভিন্ন মানসম্মত পোশাক ও লাইফস্টাইল পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।