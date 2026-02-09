সোনাতলায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে নির্বাচনী বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার সোনাতলায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে এক নির্বাচনী বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মিনি স্টেডিয়াম মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী, কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের গণতন্ত্র আজ গভীর সংকটে। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমেই জনগণের হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। তিনি বিপুল ভোটে ধানেরশীষে কে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। এবং তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করুন।
পৌর বিএনপির সভাপতি আবু নাছের ওয়াহেদ নবেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি একেএম আহসানুল তৈয়ব জাকির।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট নুরে আজম বাবু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক লিপন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম খান নিপু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক হাবিব রতন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাজ্জাকুল ইসলাম রাজ্জাক, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি এমদাদুল হক বাদশা, কেন্দ্রীয় মহিলা দলের নেত্রী গাজী শায়লা আক্তার মুক্তা।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা আবু সুফিয়ান পলিন, রুহুল আমিন রঞ্জু, আব্দুল হাই মাস্টার,উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাজী হান্নান, যুবদল নেতা কামরুল হাসান বাবু, যুবদল নেতা মাহমুদুর রহমান রনি, পাভেল আহমেদ, উজ্জ্বল হোসেন খোকন, ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদুর রহমান চাঁদ, জরিফুল ইসলাম, বকুল, উপজেলা সমবায় দলের সভাপতি মাসুদুর রহমান মাসুদ, মঞ্জু আলম মঞ্জু, আব্দুল আলীম প্রমুখ। সংসদ সদস্য প্রার্থীর ৩ কন্যা বাবার জন্য ভোট প্রার্থনা করেন।
জনসভায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি মিছিল পৌর সদরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।