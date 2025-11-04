সোনাতলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার সোনাতলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বগুড়া জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও সোনাতলা উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির যৌথ উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষ দল হিসেবে অংশ নেয় সরকারি সোনাতলা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আর বিপক্ষ দল হিসেবে অংশ নেয় বয়রা উচ্চ বিদ্যালয়, উভয় দলের শিক্ষার্থীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা নিয়ে প্রাণবন্ত ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্বীকৃতি প্রামানিক। বিচারক মন্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নুসরাত জাহান লাকী। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সোহরাব হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাইনুল হক। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ নাজমুল হক, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বায়রা কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ, বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ লিলুফা ইয়াসমিন , প্রভাষক রুহুল আমিন,
সরকারি সোনাতলা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) রফিকুল ইসলাম, বয়রা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারাজুল ইসলাম ডাবলু, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রোকসানা আকতার প্রমুখ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সরকারি সোনাতলা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ বিজয়ী হয়।
বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলের হাতে ও বিজিত দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি। অতিথিরা তরুণ প্রজন্মকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।