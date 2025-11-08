সোনাতলায় পর্ণোগ্রাফি ও ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামীসহ গ্রেফতার -৩

বগুড়ার সোনাতলা থানার আভিযানিক টিম শুক্রবার (০৭ নভেম্বর) রাত্রিকালীন বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।
এর মধ্যে সাজাপরোয়ানাভুক্ত আসামী পৌর এলাকার আগুনিয়াতাইড় গ্রামের জহুরুল ইসলামের পুত্র মোঃ রুহুল আমিন জীবন, তাকে সোনাতলা রেলগেইট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে অদ্য বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে পর্ণোগ্রাফি ও ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন,
গোসাইবাড়ি গ্রামের লিটন প্রামাণিকের পুত্র ফেরদৌস আলম (২৭), একই গ্রামের তবিবর রহমানের পুত্র আবুল কালাম আজাদ (৪৫)। উক্ত দুই আসামীকে অদ্য ভোরবেলা এসআই শামীম রেজা সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সের সহায়তায় তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেন।
মামলা সুত্রে জানাযায় , আসামী ফেরদৌস আলম ভিকটিমের গোসল করার ভিডিও ধারণসহ তাকে ধর্ষণ করেন এবং আসামী মোঃ আবুল কালাম আজাদ উক্ত ঘটনায় সহযোগিতা করেন। তাদেরকেও অদ্য বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।