সোনাতলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩জন মাদক ব্যবসায়ীসহ গ্রেপ্তার- ৪

বগুড়ার সোনাতলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৩০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও বিক্রয়লব্ধ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে সোনাতলা থানার এসআই গৌতম চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে আভিযানিক দলটি গড়ফতেপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।
পুলিশ জানায়, গড়ফতেপুর গ্রামের ফরিদের স্ত্রী মহসীনা বেগমের (৩৮) অব্যবহৃত ঘরে মাদক ব্যবসায়ীরা ইয়াবা বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার গড়ফতেপুর গ্রামের আঃ বাকী আকন্দের পুত্র মুরাদ মিয়া (৪৯) সুজাইতপুর (রেলগেইট) গ্রামের মৃত দৌলতুজ্জামানের পুত্র জাকির হোসেন (৩৯) গড় চৈতন্যপুর গ্রামের মৃত ফজলুর পুত্র খোরশেদ আকন্দ (৫০)। অভিযানে মুরাদ মিয়ার কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা, জাকির হোসেনের কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা এবং খোরশেদ আকন্দের কাছ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
মোট ২৩০ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকা জব্দ করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে রবিবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং নিয়মিত মামলার আসামি রংরার পাড়ার রব্বানীকেও আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে সোনাতলা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রওশন কবীর জানান, মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে পুলিশ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।