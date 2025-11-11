সোনাতলায় বগুড়া-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিনের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও বগুড়া-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন সোনাতলা উপজেলার তেকানী চুকাইনগর পিএমডি দাখিল মাদ্রাসা ও আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।
এ সময় তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন, নৈতিকতা চর্চা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে মত বিনিময় করেন। পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক নসিহত প্রদান করে অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন বলেন, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি নৈতিকতা, আদর্শ ও দেশপ্রেমে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।
তিনি আরও বলেন, একজন শিক্ষিত ও সৎ নাগরিকই পারে সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচার দূর করতে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক মণ্ডল,উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক ফজলুল করিম, সারিয়াকান্দি উপজেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা ইকবাল হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার আরিফুল ইসলাম, সারিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, উপজেলা যুব জামায়াতের সভাপতি শেখ শাকিল,উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল মান্নান, দিগদাইড় ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মো: মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।