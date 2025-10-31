সোনাপুর ইউনিয়নে ভোটারদের হাতে লিফলেট পৌঁছে দিলেন ছরোয়ার হোসেন

ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকুর পক্ষে বিএনপির নেতা মুহাম্মদ ছরোয়ার হোসেন লিফলেট বিতরণ করেছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে সোনাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এই লিফলেট বিতরণ করেন তিনি।
সোনাপুর বাজার, মোনতার মোড় ও আশপাশের গ্রামে পথচারী, দোকানদার এবং বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট তুলে দেন। এছাড়া নেতাকর্মীরা এলাকার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
লিফলেট বিতরণের সময় মুহাম্মদ ছরোয়ার হোসেন বলেন, “গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় শামা ওবায়েদকে বিজয়ী করতে আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি।”
এ সময় সোনাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাওলানা আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মোঃ বাদশা, মোঃ তারিকুল ইসলাম (তারা) মিয়া, মোঃ হাসেম সেখ, মোঃ লিয়াকত হোসেন, মোঃ শহিদুল মোল্লা, মোঃ মানোয়ার হোসেন ও অন্যান্য নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।