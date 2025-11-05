সৌদি সরকারের উপহারের দুম্বার মাংস এতিমদের মাঝে বিতরণ

সৌদি আরব সরকারের উপহারের দুম্বার মাংস মাদ্রাসার এতিমদের মাঝে বিতরণ করলেন ইউএনও জান্নাতুল ফেরদৌস। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ৩৭টি মাদ্রাসার প্রধান উপস্থিত থেকে তাদের উপহার বুঝে নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা উপহারের মাংস গুলো হাতে পেয়ে আনন্দিত হয়।
আজ বুধবার রাত ৭.৩০টার সময় চারঘাট উপজেলা ক্যাম্পাসে উপহার বিতরণের আয়োজন করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ফরহাদ লতিফ। পিআইও এর সঞ্চালনায় উপজেলার সকল মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
উপহার বিতরণ শেষে ইউএন বলেন, উপহারের দুম্বার মাংস গুলো সৌদি সরকারের । উপহারের মাংস রান্না করে সকল মাদ্রাসার এতিমদের খাওনোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মাদ্রাসার সকলে মিলে সুন্দর পরিবেশ করে সভ্যতা বজায় রাখার আহবান করেন তিনি। উপহারের যে কোন জিনিসের পরিমান বা গুনগত মান নির্ণয়ে উপহারের অমর্যাদা হয়। ওই সময় সহকারী কমিশনার (ভুমি) রাহতুল ইসলাম মিজান উপস্থিত ছিলেন ।