স্কাউটস সার্বিক শিক্ষায় অবদান রাখছে- সহ: কমিশনার

রাজশাহীর চারঘাটে কাব ক্যাম্পুরী-২০২৫ শুরু হয়েছে। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও চারঘাট স্কাউটস শাখার সহ-সভাপতি রাহাতুল করিম মিজান প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
বুধবার সকালে ১০টার সময় উপজেলার ৫৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করে। ক্যাম্পুরী প্রধান অফিসার ও উপজেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চারঘাট স্কাউটস শাখার কমিশনার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মুসহাক আলী।
প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ৪দিন ব্যাপী কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ওই সময় তিনি বলেন, মেধা ভিত্তিক দেশ গড়তে স্কাউটস এর প্রয়োজন রয়েছে। ছ্রোট শিশুরা দেশের উন্নয়নের প্রগতি। এখন থেকে কমল হাতকে শুক্ত হাতে রূপান্তরিত করতে হবে। সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। স্কাউটস সার্বিক শিক্ষায় অবদান রাখছে। পরিশেষে তিনি ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের ৪দিনের ক্যাম্পে অংশ গ্রহনের সাহসের প্রশংসা করেন।