স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব: ভিসি রফিকুল ইসলাম

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী রফিকুল ইসলাম বলেছেন, স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক,নৈতিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। দৃঢ়তার সাথে সকল কাজকে এগিয়ে নিতে পারে স্কাউট। তিনি লর্ড ব্যাডেন পাওয়ালের দীক্ষা য় দীক্ষিত হয়ে স্কাউটদের কাজ করার আহ্বান জানান। অদ্য ২৯ অক্টোবর সন্ব্যা ৬ টায় বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি কনফারেন্স কক্ষে রোভার সহচরদের ওরিয়েন্টেশন ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন,এটি একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। এটা এমন এক শিক্ষাব্যবস্হা যা জীবনে এনে দেয় অসাধারণ পরিবর্তন।পবিপ্রবি’র রোভার স্কাউট কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড.আবু ইউসুফ এর সভাপতিত্বে ও সম্পাদক ড. আমিনুল ইসলাম টিটোর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড.এস.এম হেমায়েত জাহান,ট্রেজারার প্রফেসর আবদুল লতিফ,রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড.মো:ইকতিয়ার উদ্দিন,পটুয়াখালী জেলা রোভারের সাবেক কমিশনার উপাধ্য ধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ,পটুয়াখালী হাজী হামেজ উদ্দিন মৃধা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সেলিম মৃধা।শুরুতে প্রধান অতিথি ফিতা কেটে রোভার ডেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে তিনি সনদপত্র বিতরণ করেন। কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করায় দুজন সিনিয়র রোভার মেট মাসরাফুল আলম রিমন ও নাইমুর রহমান বেনজিনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. এবিএম সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর মো: মাহফুজুর রহমান সবুজ,সহকারী অধ্যাপক মো: আব্দুর রহিম, টিএসসি’র পরিচালক(অ.দা.)মো:আবুবকর সিদ্দিক, আরটিসির উপ পরিচালক মুহাম্মদ জাহিদ আল মামুন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো: শাহজালালসহ শিক্ষক,কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ।