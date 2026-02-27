স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজগুলো যথাসময়ে করা হবে: মির্জা ফখরুল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবারও কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কাজ শুরু করছে নতুন সরকার।
তিনি আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ঠাকুরগাঁও শহরে হাজীপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার বহুতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে আমরা শুনে আসছিলাম, পূর্ববর্তী ফ্যাসিস্ট সরকার রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল ও অকার্যকর করে ফেলেছিল। নতুন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সেসব প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সুশাসনের কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।”
স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজগুলো যথাসময়ে করা হবে
উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, “আমি সব থেকে বেশি ঋণী ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষের কাছে। কারণ তাঁরা বরাবরই আমাকে সমর্থন দিয়ে আসছেন তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন যার কারণে আমি আজকে কাজ ও সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। তাদের এই আস্থা ও ভালোবাসার প্রতিদান দিতে আমি দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে চাই।”
দেশ এখনো ডামাডলের মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা আলমগীর বলেন, মাত্র ক’দিন হয়েছে আমরা ক্ষমতা নিয়েছি এখন দেশের পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো রয়েছে।
পুলিশ হত্যার যে ঘটনাগুলি রয়েছে তা তদন্ত হয়েছে। আবার এগুলো বিএনপি নতুন করে তদন্ত করার কথা বলছে কেন ? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেছে সেটাই হবে। যেহেতু এ বিষয়ে তদন্ত হয়েছে দরকার হলে আবারো তদন্ত হবে। এবিষয়টি তো এখনো আদালতে রয়েছে।
তবে এনসিপি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।
উল্লেখ্য, ১০ শতক জমিতে নির্মানাধিন ঠাকুরগাঁও হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংটির সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হক সুমন, পুলিশ সুপার বেলাল হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র মির্জা ফয়সল আমীন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরিফ, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব হোসেন তুহিনসহ জেলা বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মী, সমর্থক ও অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীবন্দ।
উল্লেখ্য, এর আগে তিনি সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে সড়কপথে ঠাকুরগাঁওয়ের কালিবাড়িস্থ নিজ বাসভবনে আসেন। এ সময় তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। পরে মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং এর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে আবার বাসায় গেলে জেলার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর, সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিকেলে পৌর শহরের গোবিন্দনগরস্থ উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও’র ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন।