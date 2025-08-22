স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ভান্ডারিয়ায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার অসহায় চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন এর সহযোগিতায় আজ শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভান্ডারিয়া মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেকসে এ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি সদস্য সচিব তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ ও ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। এ সময় ৪ শতাধিক অসহায় দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।