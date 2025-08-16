রবিবার, ১৭ অগাস্ট ২০২৫, ০৬:৫৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
স্যুটার মান্নান হত্যাকাণ্ডঃ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদয় বাঘের মৃত্যু বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে রাইখালীতে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন কাপ্তাইয়ে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মুন্সিগঞ্জে ডাকাতি করতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে কব্জি উড়ে এক ডাকাতের মৃত্যু, আহত ২ নগরকান্দায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত আনোয়ারায় খালেদা জিয়ার জন্মদিনে দোয়া মাহফিল মতলব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা  পাইকগাছার সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত সালথা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত সাতক্ষীরায় পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা কিশোরগঞ্জে ফার্মেসী ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত মুকসুদপুরে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ায় পিতা পুত্রের দুগ্ধ গোসল আগামী সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আহবান- বিএনপি নেতা সেলিমুজ্জামান আগামী নির্বাচনে দিনের ভোট দিনে হবে,আপনার ভোট আপনি দিনের বেলায় দিবেন কে, এম, মামুনুর রশীদ তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে অসহায়দের ত্রাণ দিলেন যুবদল নেতা ফারুক রাজশাহী দুর্গাপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন নবীনগরের ভোলাচং ব্রিজের পাশের গর্তে যেন মরণ ফাঁদ চির সবুজ সংঘ’র ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচি পালন সমাজকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখলে ধর্মীয় বিভাজনের সৃষ্টি হবে না, রেইনবো শহর করতে চাই সিরাজগঞ্জ : ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু রাজাপুরে রাতের আধারে ভেকু মেশিনে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা রাজাপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ও শুভ জন্মাষ্টমী আজ ‘আলাস্কা বৈঠক ট্রাম্পের খ্যাতি নষ্ট করলো’ জন্মাষ্টমীতে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা সবজির বাজারে আগুন, দিশেহারা সাধারণ মানুষ জাতীয় দলের ক্যাম্পে পাওয়ার হিটিং কোচ খালেদা জিয়ার জন্মদিনে টিএসসিতে তিনটি বেঞ্চ স্থাপন হোমনায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে মতলব উত্তরে মিলাদ ও দোয়া উজ্জ্বল ত্বক পেতে সাইট্রাস ফল
/ ঢাকা

স্যুটার মান্নান হত্যাকাণ্ডঃ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদয় বাঘের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শনিবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৫, ১০:০৫ অপরাহ্ন

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আলোচিত সন্ত্রাসী স্যুটার মান্নান হত্যাকাণ্ডের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন হৃদয় বাঘ নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকাল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

নিহত হৃদয় বাঘ (২৮)। সে গজারিয়া উপজেলার ইমামপুর ইউনিয়নের হোগলাকান্দি গ্রামের হাবুল বাঘ ওরফে হবি উল্লাহর ছেলে। খবর নিয়ে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই সকাল দশটার দিকে মেঘনা নদীর গজারিয়া অংশের বড় কালীপুরা এলাকায় প্রতিপক্ষ লালু-পিয়াস গ্রুপের গুলিতে নিহত হয় গজারিয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী স্যুটার মান্নান। এ ঘটনায় হৃদয় বাঘ-সহ আহত হয় ৬জন। আহতের মধ্যে হৃদয় বাঘের অবস্থায় ছিল আশঙ্কাজনক। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনার পর থেকে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল সে। তার গায়ে একাধিক গুলির আঘাত রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছে।

গজারিয়া থানা সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পরদিন ২৯জুলাই গজারিয়া থানায় একটা হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহত মান্নানের স্ত্রী সুমি আক্তার। মামলায় হোগলাকান্দি গ্রামের সাজেদুল হক লালুকে এক নম্বর আসামি করে ১৬ জন নামীয় ও অজ্ঞাতনামা ৫/৬জন জন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘ এরকম একটি খবর আমিও পেয়েছি। নিহতের স্বজনরা বিষয়টি আমাকে জানিয়েছে’। প্রসঙ্গতঃ গত ২৮ জুলাই সকাল দশটার দিকে মেঘনা নদীর বড় কালীপুরা এলাকায় প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হয় গজারিয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী স্যুটার মান্নান। এই ঘটনায় আরেক সন্ত্রাসী হৃদয় বাঘ সহ আহত হয় আরো ছয়জন। অবৈধ বালুমহাল পরিচালনা,নদীতে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ লালু ও নৌ ডাকাত নয়ন-পিয়াস গ্রুপের লোকজন তাকে হত্যা করেছে বলে দাবি নিহতের স্ত্রী সুমি আক্তারের।


এই বিভাগের আরো খবর
মুন্সিগঞ্জে ডাকাতি করতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে কব্জি উড়ে এক ডাকাতের মৃত্যু, আহত ২
মুকসুদপুরে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ায় পিতা পুত্রের দুগ্ধ গোসল
আগামী সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আহবান- বিএনপি নেতা সেলিমুজ্জামান
মুন্সিগঞ্জে পাইপগান ও কার্তুজসহ যুবক গ্রেপ্তার- ২
শ্রীপুরে জাঁকজমকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন
মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: তদন্ত ও বিচার চেয়ে নিহতদের অভিভাবকদের মানববন্ধন

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin