হবিগঞ্জে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ যান পুড়ে ছাই

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউশকান্দি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ টি সিএনজি, ১টি বাস ও ২টি মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আবুল কালাম জানান, খবর পেয়ে হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ ভোর ৬টার দিকে একটি যাত্রীবাহী বাস মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলাধীন আউশকান্দি স্টেশনে গ্যাস নেয়ার জন্য আসে। গ্যাস দেয়ার সময় বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে।
এতে পুরো স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নবীগঞ্জ, বাহুবল, হবিগঞ্জ ও সিলেটের উসমানীনগরের ৪টি ইউনিট ২ ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আবুল কালাম আরো জানান, আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই ৯টি সিএনজি, ১টি বাস ও ২টি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়। এতে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্তের পর অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর