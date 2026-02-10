হবিগঞ্জ-১ আসনে ড. রেজা কিবরিয়ার সমর্থনে আউশকান্দিতে বিশাল গণমিছিল

জাতীয় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ–বাহুবল) আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়ার সমর্থনে বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) বিকেলে ৫নং আউশকান্দি ইউনিয়নের ১ ও ২নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে এ গণমিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট এলাকা থেকে শুরু করে মজলিসপুর, ভবানীপুর ও পিঠুয়া এলাকা অতিক্রম করে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক হয়ে সঈদপুর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল চলাকালে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ড. রেজা কিবরিয়ার পক্ষে নানা স্লোগান দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিএনপিকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। পুরো এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আউশকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ কাওছার মিয়া, মোঃ জামাল মিয়া, ২নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ সুমন মিয়া, মোঃ আব্দুস শহিদ, বজলু মিয়া, আশিক মিয়া, মোঃ সাজু মিয়া, মোঃ ছালিক মিয়া, ২নং ওয়ার্ডের বর্তমান ইউপি সদস্য মোঃ ছয়ফর মিয়া।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আউশকান্দি ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এহিয়া ছোবহান, যুবদল নেতা মোঃ সুমন আহমদ, যুবদল নেতা মনসুর মিয়া, যুবদল নেতা মোঃ বাবুল মিয়া এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোঃ সাজু মিয়া, রফি আহমদ, তাহিদ আহমদ, দিলোয়ার আহমদ, মোঃ শাকিল মিয়াসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।
নেতারা বলেন, ড. রেজা কিবরিয়া একজন সৎ, শিক্ষিত ও জনগণের নেতা। এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাকে সংসদে পাঠানোর কোনো বিকল্প নেই। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আসন্ন নির্বাচনে জনগণ বিপুল ভোটে বিএনপির প্রার্থীকে বিজয়ী করবেন।