হৃদয় বার্তা’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদলের ফুলেল শুভেচ্ছা

দৈনিক হৃদয় বার্তা’র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল। আজ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরা শহরের ম্যানগ্রোভ চত্বরে অবস্থিত হৃদয় বার্তা কার্যালয়ে শহর ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জি.এম মোশাররফ হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন শহর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোঃ শাহিন ইসলাম, দিবা নৈশ কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব তামিম রশিদ, শহর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক মহিউদ্দিন কোরাইশ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সহসভাপতি আকবর হোসেন, কলেজ ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার হোসেন রাহিব, সদর থানা ছাত্রদলের আহবায়ক সদস্য সাইফুল ইসলাম, সাবেক যুবদল নেতা আবু সাঈদ, পৌর ২নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি নাদিম হোসেন, ৮নং ধুলিহর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সদস্য ফরহাদ হোসেন, ছাত্রনেতা নাঈম ও ফাহিম প্রমুখ।
নেতৃবৃন্দ বলেন, “দৈনিক হৃদয় বার্তা মুক্ত চিন্তা, গণমানুষের কণ্ঠ ও সত্য সংবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমরা এর অগ্রযাত্রা আরও সমৃদ্ধ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।”