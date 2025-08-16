হোমনায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : কুমিল্লার হোমনায় ২০ পিছ ইয়াবা টেবলেট সহ রাজিব (৩৮) নামের এক জন কে আটক করেছে হোমনা থানা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার চান্দেরচর ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর বাশগাড়ী ব্রীজ এলাকা হতে তাকে আটক করা হয়।
আটকৃত রাজিব মিয়া (৩৮) হোমনা উপজেলার আছাদপুর ইউনিয়নের খোদেদাউদপুর গ্রামের এস এম মেজবাহ উদ্দিন ওরফে বরুজ মিয়ার ছেলে।
থানাসূত্রে জানাযায়, এসআই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ রামকৃষ্ণপুর বাশগাড়ী ব্রীজ এলাকায় রাত্রিকালীন টহল ও চেকপোস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে রাজিব মিয়া (৩৮) কে আটক করে তার দেহ তল্লাসী তরে ২০ পিছ ইয়াবা টেবলেট পাওয়া যায়। এ সময় তার ব্যবহৃত নীল রংয়ের ফেজার মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়।
হোমনা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হোমনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণি ১০(ক)/৩৮ ধারায় মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর-০৩, তারিখ-১৫.০৮.২০২৫। আজ বেলা ১২ টার দিকে আসামীকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরন করা হয়েছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর