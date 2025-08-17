১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কতৃক কাপ্তাইয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

রাঙামাটি রিজিয়নের কাপ্তাই ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে অসহায়, গরীব এবং শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা কৌশল্যাঘোনাপাড়া এলাকায় মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধানের দিক নির্দেশনায় এবং ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্নেল এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার পিএসসি এর তত্ত্বাবধানে এই মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। ব্যাটালিয়নের মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন হাসানুজ্জামান নেতৃত্বে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় । এই সময় দুর দুরান্ত হতে অসহায় ও সু্বিধা বঞ্চিত জনগণ স্বাস্থ্য সেবা নিতে মেডিকেল ক্যাম্পে আসেন।
১০ আর ই ব্যাটালিয়নের পক্ষ হতে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য ভবিষ্যতে এই রকম চিকিৎসা সেবা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক।