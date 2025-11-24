১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে সোমবার(২৪ নভেম্বর) দুপুর ১ ঘটিকার সময় নান্দাইল উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উক্ত প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা জান্নাতের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) রেবেকা সুলতানা ডলি,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা সুলতানা , নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ,নান্দাইল ঈশ্বরগঞ্জ ও গৌরীপুর দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোর্শেদ আলী,নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান লিটন,জামায়াতে ইসলামী নান্দাইল শাখার আমীর কাজি শামসুদ্দীন, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক নজরুল ইসলাম ফকির,সদস্য সচিব রফিকুজ্জামান ভূঁইয়া মনির,সিনিয়র সাংবাদিক এনামুল হক বাবুল,রবিউল আলম ফরাজি,এবি সিদ্দিক খসরু,এ হান্নান আল আজাদ,জুলাই যোদ্ধা রানা হোসেন সহ প্রমুখ।
এ সময় উক্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।