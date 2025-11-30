১৭০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জেএসডি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)। এসময় ১৭০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
তালিকা অনুযায়ী জেএসডি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি তানিয়া রব লক্ষ্মীপুর-৪, সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ফেনী-৩,সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম শামসুল আলম নিক্সন বরিশাল -২ ও জাতীয় যুব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সফিক জামালপুর-৩, সহ-সভাপতি মাহফুজুল আলম জাহিদ নারায়ণগঞ্জ -১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।