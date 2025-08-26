১৮ বছরের কষ্টের অবসান, রিকশাচালকের ফুলেল শুভেচ্ছা পেলেন শ্রীপুর থানার ওসি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে দুই পক্ষের দীর্ঘ ১৮ বছরের দ্বন্দ্ব, মামলা আর মারামারির অবসান ঘটিয়েছে পুলিশ। অর্ধশতাধিক মামলা ও অভিযোগে জর্জরিত বিরোধ মিটিয়ে এক মানবিক উদ্যোগ নিলেন শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএম ও এস আই রেজাউল করিম।
দীর্ঘদিনের কষ্টের অবসান হওয়ায় খুশি হয়ে রিকশাচালক সাইফুল ইসলাম ফুলের তোড়া তুলে দেন পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে। তার চোখে-মুখে ছিল কৃতজ্ঞতা, ও আনন্দের অশ্রু, বুকভরা স্বস্তি।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুর্লভপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে চলছিল মারামারি, মামলা আর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ। প্রায় ১৮ বছর ধরে দুপক্ষের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ থেকে বড় আকারের মারামারি লেগেই থাকত। আমরা গ্রামের মানুষ, কিন্তু দিনরাত আতঙ্কে থাকতে হতো। মামলা আর লাঠিসোঁটার ভয়ে শান্তিতে থাকা যেত না, বললেন গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দারা।
এস আই রেজাউল করিম জানালেন, সম্প্রতি অভিযোগ ওঠার পর তিনি উভয় পক্ষকে থানায় ডেকে বসান। শুধু আইনের কাঠামোর ভেতর না থেকে, তিনি চেষ্টা করেন সমঝোতার পথ খুঁজতে। শুধু মামলা দিলেই সমাধান হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা। তাই আমরা বসিয়ে বসিয়ে তাদের বোঝাই। শেষে তারা নিজেরাই মীমাংসায় রাজি হয়, বললেন রেজাউল করিম।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ, (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএমের নির্দেশেই এ ধরনের ‘মানবিক পুলিশিং’ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ শুধু আইন প্রয়োগকারী বাহিনী নয়, মানুষের শান্তি-নিরাপত্তার জন্য কাজ করে। মামলা-ঝামেলা টেনে নেয়ার চেয়ে সমস্যা সমাধান করাই বড় কাজ। এতে সমাজে স্থায়ী শান্তি আসে।
সমঝোতা শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রিকশাচালক সাইফুল ইসলাম থানায় গিয়ে ফুলের তোড়া উপহার দেন এস আই রেজাউল করিম ও ওসি বারিককে। আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন,
আমি ১৮ বছর ধরে শান্তি পাইনি। মামলা করতে করতে সংসার ভেঙে গিয়েছিল। আজ পুলিশ ভাইদের কারণে শান্তি ফিরেছে। আমার মন থেকে দোয়া রইল তাদের জন্য।