১৯ ধাপ অতিক্রম করে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাশ হতে যাচ্ছে : প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান

চলতি মাসের মধ্যে সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাশ হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি একেএম আব্দুল হাকিম। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউজে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।
একেএম আব্দুল হাকিম বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। প্রায় ১৯ ধাপ অতিক্রম করে আইনটি পাশ হতে যাচ্ছে। এ আইন পাশ হলে সাংবাদিকরা কিছুটা হলেও শারীরিক ও পেশাগতভাবে সুরক্ষা পাবেন।
তিনি আরও বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রস্তাবিত আইন বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। সে আইনগুলো অচিরে পাশ হবে। কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ এর জবাবও দেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি একেএম আব্দুল হাকিম। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রেস কাউন্সিলের উপ-সচিব মো. আব্দুস সবুর, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) তাসমিন আক্তার উপস্থিত ছিলেন।