১ ফুট জায়গার জন্য ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

বাড়ির সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে চাচত ভাইয়ের কোদালের কোপে জেড়াত ভাই খুন হয়েছে। আজ (শুক্রবার) সকাল সাড়ে ১১ টার সময় চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড উত্তর হরিণায় ঘাটিয়ার পাড়া এলাকায় উক্ত ঘটনা সংগঠিত হয়।
নিহত শাহ আলম (৬৫) মৃত আশু ফকির, আধুনগর উত্তর হরিণা ঘাটিয়ার পাড়া ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও আধুনগর বাজারের নাওয়ারা ও নাইয়ারা ফার্নিচার মার্টের মালিক । হত্যাকারী মোঃ লাবলু (৪৭) মৃত মরহুম মোজহার মেম্বারের পুত্র একই এলাকার বাসিন্দা। এলাকাবাসী ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ ফারুক (৪৫) পিতা মৃত মতিউর রহমান বলেন, নিহত শাহ আলম ও হত্যাকরী মোঃ লাবলু সম্পর্কে চাচত ও জেড়াত ভাই তাদের দুই জানের বাড়ী পাশাপাশি ঘটনার দিন সকাল ১১ টার সময় মোঃ লাবলু তার বাড়ির সামনে ও পাশে বালির বস্তা দিয়ে ভরাটের কাজ করছিল এই সময় তার জেড়াত ভাই ব্যবসায়ী শাহ আলম তার দোকানের যাওয়ার জন্য বাহির হলে তার চাচত ভাই লাবলুর কাজ দেখতে পাই, তিনি থাকে বালির বস্তা তার সীমানা ও সরকারি রাস্তার মধ্যে না দেয়ার জন্য বারণ করেন এতে লাবলু ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে থাকা কোদাল দিয়ে ব্যাবসায়ী শাহ আলমকে মাথায় আঘাত করলে মাথা ফেটে যায় ও মাটির মধ্যে লুটিয়ে পড়ে প্রচুর ব্লেডিং হওয়ার কারণে ঘটনা স্থলে শাহ আলম মারা যায় শাহ আলমের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে হত্যাকারী পালিয়ে যায় ব্যাবসায়ী শাহ আলমকে সবাই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তার থাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছি তারা আমার প্রতিবেশী আমি হত্যাকারীকে দ্রুত গ্রেফতার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।
ঘটনার বিষয় লোহাগাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ আরিফুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিহতের খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পুলিশি ফোর্স পাঠিয়ে দিই এবং হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চলমান রয়েছে।