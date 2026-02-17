২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস পালনে লালমোহনে প্রস্তুতি সভা

আজ সোমবার সকাল ১১টায় লালমোহন উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহ আজিজ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ আজিজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ওসি (তদন্ত) মাকসুদর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাফর ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবুল পাঞ্চায়েত, পৌর বিএনপির সভাপতি সাদেক মিয়া জান্টু ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল পাটোয়ারী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এহসানুল হক, সমাজসেবা অফিসার মাসুদ, যুব উন্নয়ন অফিসার খলিলুর রহমান ইমন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহ আলম, সাংবাদিক গোলাম রব্বানী টিটু ও জাহিদুল হক মনির প্রমুখ।
সভায় আলোচনা শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।