৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাবেন নতুন উদ্যোক্তারা

ঢাকাপ্রতিদিন অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক : স্টার্টআপ ফান্ডের ৫২টি অংশীদার ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি ইক্যুইটি বা মূলধন বিনিয়োগ কোম্পানি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কোম্পানি থেকে নতুন ছোট উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হবে। অচিরেই কোম্পানিটি গঠন করে স্টার্টআপ ফান্ডের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে। তখন এই কোম্পানিতে বিভিন্ন ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের একটি অংশ উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কোম্পানি গঠনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আয়োজিত একটি সভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়।
এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলে গঠিত ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৬টি তফশিলি ব্যাংক ও ৪টি ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। পরে অন্য ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোও এ চুক্তির আওতায় আসবে বলে আশাবাদী কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ ফান্ডের বিষয়ে সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন এবং ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখার উপস্থিতিতে এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এবং ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির পক্ষে স্ব স্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর এসএমই বিভাগের প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রচলিত ব্যবসায়িক খাতের পাশাপাশি স্টার্টআপ কোম্পানিগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। স্টার্টআপ খাতে অর্থায়ন প্রক্রিয়া জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৯ জুলাই একটি মাস্টার সার্কুলার প্রণয়ন করা হয়। ওই সার্কুলারে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার ‘স্টার্টআপ ফান্ড’র আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই দফায় ১৬টি তফশিলি ব্যাংক ও ৪টি ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এছাড়াও স্টার্টআপ ফান্ডের ৫২টি অংশীদার ব্যাংকের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ইক্যুইটি বিনিয়োগ কোম্পানি স্থাপনে করণীয় নির্ধারণ বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে স্টার্টআপ উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদ বা মুনাফায় ঋণ বা বিনিয়োগ সহায়তা পাবেন। এ তহবিল থেকে উদ্যোক্তাদের চলতি ও মেয়াদি ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়াও নতুন সার্কুলার অনুযায়ী স্টার্টআপ খাতে উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক ঋণসীমা ২ কোটি হতে ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর