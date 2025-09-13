৫০০ শিক্ষার্থীকে আলোকিত ফেনী ফাউন্ডেশনের সংবর্ধনা

‘আলোকিত ফেনী’ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫০০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেয়া হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেলে ফেনী শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু।
বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর তায়বুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ও ফেনী পৌর প্রশাসক গোলাম মো: বাতেন। অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক ছিলেন দৈনিক নয়া দিগন্ত সাহিত্য সম্পাদক জাকির আবু জাফর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলোকিত ফেনী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন।
আবৃত্তিকার আশ্রাফুল হক আরমানের পরিচালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন খান, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক গাজী হাবিব উল্যাহ মানিক, আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী, জামায়াতের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক আ.ন.ম আবদুর রহীম, ফেনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি একেএম আবদুর রহিম।
অনুষ্ঠানে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত ৫০০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।