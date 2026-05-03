৫ বছরেও শেষ হয়নি কাজ—টিনের ঘরেই শিক্ষার্থীদের ক্লাস

নেই পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ, নেই শিক্ষার কোনো পরিবেশ, বৃষ্টির জন্য দেওয়া হয়েছে টিনের উপর তেরপাল, রোদে শিক্ষার্থীর গরমে করতে হয় হাসফাস।
বলছিলাম চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বেলচূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। পুরাতন বিদ্যালয় ভেঙে নতুন বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় এভাবেই গত ৫বছর ধরে জরাজীর্ণ টিনশেড ঘরে চলছে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এরই মাঝে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ না করে ঠিকাদার পালিয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত শিক্ষা কার্যক্রম।
জানা যায়, ২০২১সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) এর আওতায় চাতরী চৌমুহনী ইউপিস্থ বেলচূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। কাজ শুরুর ২বছর পর প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিলো। তবে ২০২৬সালেও কাজ শেষ হয়নি। বরং গত ২মাস আগে সম্পূর্ণভাবে কাজ বন্ধ করে ঠিকাদার উধাও হয়ে যায়।
সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের নতুন ভবন অবকাঠামোগত কাজ শেষ হয়েছে। তবে বাকি রয়েছে সাজসজ্জা, রং, ইলেকট্রনিকসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদির কাজ। বিদ্যালয়ের পাশে একটি জায়গা টিনশেডের ৩টি রুমের মধ্যে চলছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্যক্রম। এই ৩রুমে গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করছেন ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। এসব টিনের শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করা নিয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীদের নানান অভিযোগ।
মিফতাহুল জান্নাত ইবা নামের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, “এখানে ক্লাস করতে অনেক গরম, আমাদের খুব খারাপ লাগে, মাঝে মাঝে আমাদের অনেকেই এখানে গরমে বমি করি, অনেক সময় বিদ্যুৎ না থাকলে আমরা ক্লাস রুমের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস করি, এখন নতুন স্কুলটি হয়ে গেলে আমরা সেখানে চলে যেতে পারবো।”
আয়াত উল্লাহ নামের তৃতীয় শ্রেণীর আরেক শিক্ষার্থী জানান, “আমাদের শ্রেণী কক্ষে গরমের সময় বেশি গরম লাগে, বৃষ্টির সময় ক্লাসে বৃষ্টির পানি ঢুকে, ভালো করে ক্লাস করতে পারিনা। তাই আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের নতুন স্কুলে চলে যেতে চাই।”
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমেনা বেগম বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে ২৩৫জন শিক্ষার্থী রয়েছে তারমধ্যে ১১০জন বালক ১২৫জন বালিকা। নিয়ম অনুযায়ী ৫জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছে ৪জন। গত ৫বছর ধরে খুব বেহাল অবস্থায় আমরা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে বৃষ্টির পানি পড়ে, মেরামত করে করে এই পর্যন্ত চালিয়ে আসছি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করাতে পারিনা, এছাড়া পাক-প্রাথমিকের কোনো কক্ষ নেই। মোটকথা শিক্ষার কোনো পরিবেশই এখানে নেয়। তাই দ্রুততরা সাথে বিদ্যালয়ের ভবনটি প্রস্তুত হলে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে পারবো।
বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটির সভাপতি আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী কুসুম বলেন, “শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সঠিক মানসিক বিকাশে সুষ্ঠু পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে, তাই দ্রুত বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের কাজটি সমপন্ন করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশে ফিরেয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
এবিষয়ে আনোয়ারা উপজেলা প্রকৌশলী জাহেদুল আলম চৌধুরী বলেন, ঠিকাদার সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে না পারায় প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে। আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হবে। কাজ সম্পূর্ণ না করায় ঠিকাদারকে আর্থিক জরিমানা করা হবে বলেও জানান তিনি।