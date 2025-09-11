৭ বছর পর ফিরল লাক্স সুপারস্টার, সাজগোজ হলো অফিসিয়াল ই-কমার্স পার্টনার

ঢাকা- সাত বছরের দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস বিউটি প্রতিযোগিতা লাক্স সুপারস্টার জমজমাট উৎসব হয়ে ফিরে এসেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স বিউটি প্ল্যাটফর্ম সাজগোজ -কে এই গ্ল্যামারাস প্রতিযোগিতা এবারের সিজনে অফিসিয়াল ই-কমার্স পার্টনার হিসেবে যুক্ত করেছে ।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১,০০০-এর বেশি প্রতিযোগীর নিবন্ধন নিয়ে এ প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে, যা অনুষ্ঠানের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের রেকর্ড তৈরি করেছে।
এই সিজনে প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন তিনটি ক্যাটাগরিতে: অভিনয়, স্টাইলিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন, যা বিনোদন জগতের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিযোগীরা এক্সপার্ট গাইডলাইন পাবেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী, জয়া আহসান এবং প্রশংসিত পরিচালক রায়হান রাফির কাছ থেকে।
এই বিশাল কর্মসূচিতে রয়েছে লাইভ অডিশন, বুটক্যাম্প এবং মেন্টরশিপ সেশন, যা প্রতিযোগীদের তারকা হয়ে ওঠার যাত্রাকে করবে আরও সমৃদ্ধ। সব মিলিয়ে নতুনদের জন্য একটা কমপ্লিট গ্রুমিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে।
সাজগোজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারহানা এ. প্রীতি বলেন, “লাক্সের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ দীর্ঘদিনের। লাক্স সুপারস্টারের মতো একটি জনপ্রিয় আয়োজনের অফিসিয়াল ই-কমার্স পার্টনার হতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের বিষয়।”
লাক্স সুপারস্টার এবং সাজগোজ -এর মধ্যে এই যৌথ উদ্যোগ বিউটি ইন্ডাস্ট্রি আর ই-কমার্সে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।
লাক্স সুপারস্টার বাংলাদেশের প্রধান গ্ল্যামারাস বিউটি প্রতিযোগিতা, যা বিনোদন শিল্পে সফল ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য পরিচিত। সাজগোজ বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা বিউটি এবং লাইফস্টাইল সেবার মাধ্যমে দেশের নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।