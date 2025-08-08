৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আদিবাসী ভাষায় নির্মিত চারটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করেছে জহির রায়হান ফিল্ম ইনস্টিটিউট

বিশ্ব আদিবাসী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে রাজধানীর জহির রায়হান ফিল্ম ইনস্টিটিউট এক ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকায় ভিনটেজ কনভেনশন হলে আয়োজন করা এই প্রদর্শনী। এই আয়োজনে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের চারটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী—মারমা, বম, ম্রো ও খিয়াং—ভাষায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। মারমা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রটির নাম তংসমাসে বা গিরিকন্যা। এ ছবির গল্প পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন করা এক তরুণীর আখ্যান। ম্রো জনগোষ্ঠীর ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রটির নাম ক্লোবং ম্লা বা গিরিকুসুম যেখানে দেখানো হয়েছে পারিবারিক সংকট আর একটি ছো্ট বালিকার হেরে না যারার সংগ্র্রাম। খিয়াং ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম খিতসু বা প্রেয়সী একটি প্রেমের গল্প আর বম জনগোষ্ঠীর ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র বম বা বন্ধন যা মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়কে উপজিব্য করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খ্যাতিমান অভিনেতা তারিক আনাম খান। তিনি বলেন, “একটি জাতির চেতনার মূল থাকে তার ভাষা ও সংস্কৃতিতে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনী চলচ্চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই দেশর মানুষ মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের ভাষাতেও চলচ্চিত্র নির্মাণ হওয়া জরুরী। বাংলাদেশ একটি বহুসাংস্কৃতিক ও বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ড।” এখানে সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ও নির্মাতা গাজী রাকায়েত বলেন,“চলচ্চিত্র এমন এক মাধ্যম—যা সময়কে ধরে রাখে, সংলাপ তৈরি করে এবং অস্পষ্ট কণ্ঠকে উচ্চারিত করে তোলে। আজকের প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো শুধু ভাষার নয়, আত্মপরিচয়েরও দলিল। আমি বিস্মিত হয়েছি, নির্মাতা প্রদীপ ঘোষ জাতির জন্য এই অসামন্য কাজ গুলো করে চলেছেন ”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাশেদা রওনক খান তাঁর বক্তব্যে বলেন,“আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও ইতিহাস আমাদের মূলধারার আলোচনায় আনাই এখন সময়ের দাবি। চলচ্চিত্র সেই সংলাপকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারে সহজেই। আমরা যারা নৃ-বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি আমরা জানি এই চলচ্চিত্র গুলো গবেষণার কাজে সহায়ক হবে। আমি আশা করবো এ ধরণের কাজে সমাজের মানুষের ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। এতে করে আদিবাসী নানান জাতিসত্ত্বার ভাষা ও সংস্কৃতির দৃশ্যমান রূপ জাতীয় ও আন্তর্জাাতিক পর্যায়ে স্থান পাবে। ”
নাট্যজন ও সংস্কৃতিকর্মী শংকর সাওজাল বলেন, আমাদের দায়িত্ব এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তা ও সহানুভূতির জায়গা তৈরি করা। এই আয়োজন তারই প্রতীক।”
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গল্পকার, চিকিৎসক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক ডা. মং উষা থোয়াই। তিনি বলেন, আমি চেষ্টা করছি আমার সামর্থের মধ্যে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে। পাহাড়ের সকল আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা ও আচার সংস্কৃতি। আমি চাই পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে। যারা সাধারণত জানতে পারেন না আমাদের জীবন সংগ্রামের গল্প তাদের জন্যই এ চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শারমিনা চৌধুরী, দিপায়ন খীসা প্রমুখ।
এছাড়া দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়।