৯ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের রাকসুর ভোটের তারিখ পরিবর্তন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোটের তারিখ আবারও পরিবর্তিত হয়েছে। বুধবার রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, নতুন ভোটগ্রহণের দিন ২৫ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) নির্ধারিত হয়েছে।
এর আগে দুপুরে ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটের দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে ওই দিনটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা মহাষষ্ঠী হওয়ায় তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী থাকায় নির্বাচন কমিশন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে।
নির্বাচনের নতুন দিন নির্ধারণের জন্য সন্ধ্যার পর রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাত ৯টা পর্যন্ত আলোচনা শেষে ভোটের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়ে কমিশন জানিয়েছে—রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে। হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল একাডেমিক ভবনে। একই দিন ফলাফলও ঘোষণা করা হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর